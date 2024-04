Inter, in programma una tournée in Cina la prossima estate

Mentre la stagione in corso sta per concludersi con la conquista dello Scudetto, l’Inter inizia già a progettare gli impegni della prossima estate durante la fase di preparazione. Dopo le prime settimane di ritiro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro avrebbe in programma una tournée in Cina con partenza il 25 luglio per Chengdu. Recentemente una parte della dirigenza si è recata in Asia proprio per limare i dettagli in vista della trasferta.