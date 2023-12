Formazioni ufficiali Valencia-Barcellona, Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Valencia-Barcellona, sfida valida per la diciassettesima giornata di Liga 2023/2024. Blaugrana chiamati a riscattarsi dopo le deludenti sconfitte in campionato contro il Girona e in Champions contro l’Anversa: l’obiettivo è restare in scia delle tre davanti. A metà classifica invece il Valencia, che ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro e deve scuotersi al più presto. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 16 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VALENCIA-BARCELLONA

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Diakhaby, Vazquez; Perez, Guillamon, Pepelu, Diego Lopez, Yaremchuk, Hugo Duro. Allenatore: Baraja.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Cancelo, Araujo, Koundé, Balde; Gundogan, de Jong, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Felix. Allenatore: Xavi.