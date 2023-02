MOVIOLA – Monza-Sampdoria, rigore al 97′: Murru su Pessina. Stankovic abbandona il campo

Finale incredibile tra Monza e Sampdoria, match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa attaccano per cercare di trovare il gol del 2-2 e all’ultima palla utile trovano un calcio di rigore: Petagna viene affrontato da Murru dentro l’area di rigore, entrambi sbracciano ma poi il difensore ospite lo tira giù e soprattutto lo sgambetta con le gambe. Per Chiffi nessun dubbio: è rigore. Dal dischetto Pessina, al minuto 98, fa 2-2. Stankovic non ci sta ed abbandona il campo: un finale che sicuramente lascia tanto amaro in bocca per gli ospiti.