MOVIOLA – Monza-Atalanta, trattenuta di Bondo su De Ketelaere: per arbitro e Var niente rigore

Episodio da moviola in Monza-Atalanta sulla trattenuta di Bondo ai danni di De Ketelaere in area. Siamo al 15′ e c’è un’azione rapida della Dea, con il pallone che arriva al belga ex Milan, toccato al fianco dal centrocampista brianzolo con una lieve trattenuta a cintura. Il trequartista finisce a terra in modo troppo evidente e non coerente, l’arbitro Giua lascia proseguire e il Var non interviene. Nonostante qualche dubbio, la decisione sembra supportabile. Ma la panchina orobica è furiosa: Gasperini protesta, così come il suo collaboratore tecnico Raimondi, che viene espulso.