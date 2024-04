Salernitana-Fiorentina 0-2, Italiano: “Grande atteggiamento, siamo arrivati a maggio in tutte le competizioni”

Vincenzo Italiano ha parlato a Dazn nel post-partita di Salernitana-Fiorentina 0-2, match che ha visto i viola espugnare l'”Arechi” di Salerno grazie alle reti di Kouamé e Ikone nel finale di partita. Un risultato importante per i gigliati, che avevano raccolto appena due punti nelle ultime quattro partite di campionato. “Non era semplice dopo tre giorni, tra viaggio e trasferta. Non abbiamo rischiato Kouamé dall’inizio perchè era stanchissimo dopo la Conference – ha spiegato Italiano – Devo ringraziare tutti per l’atteggiamento, penso a Barak che ha fatto la prima punta. Stiamo tenendo vivo l’obiettivo di rimanere in corsa in tutte le competizioni, spiace perchè prima di oggi non avevamo ancora vinto in trasferta nel 2024. Stiamo riuscendo a tenere la spina sempre attaccata giocando ogni tre giorni, non è una cosa da poco.”

Sulle scelte di formazione e i tanti cambi rispetto al Viktoria Plzen, il tecnico viola afferma: “Oggi avevamo nove giocatori diversi, abbiamo il merito di arrivare a maggio a giocare partite di alto livello e quindi serve anche il supporto di tutti sia a livello fisico che emotivo. Serve grande motivazione, se non sei al meglio non giochi. Magari chi gioca meno non è nella miglior condizione ma risponde presente.” Una battuta infine anche su Castrovilli, tornato titolare dopo diversi mesi di assenza dal 1′: “Sono contento, Gaetano aspettava da parecchio tempo questo momento.”