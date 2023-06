MOVIOLA – Milan-Verona, Ngonge su Diaz: per Valeri e Var è rigore, Giroud fa 1-0

Episodio da moviola proprio sul finire di primo tempo di Milan-Verona, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro, poco dopo il quarantacinquesimo minuto, Brahim Diaz anticipa Ngonge il quale lo prende in pieno con un calcio da dietro. Per l’arbitro Valeri non c’è nulla, ma poco dopo viene richiamato dal Var per andare a rivedere l’episodio: il direttore di gara davanti al monitor ci mette pochi secondi ed indica il dischetto. Dagli undici metri Giroud non sbaglia, spiazza Montipo, e sigla la rete del vantaggio che in questo momento condanna il Verona in Serie B.