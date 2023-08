MOVIOLA – Milan-Torino, mani in area di Buongiorno: rigore col Var, proteste granata

Episodio da moviola in Milan-Torino con il calcio di rigore assegnato ai rossoneri col Var. Mariani viene richiamato al monitor per valutare un tocco con la mano da parte di Buongiorno, in una dinamica però assolutamente da decifrare. Si sposta l’attaccante rossonero, la palla impatta la mano con cui il difensore granata sentiva l’avversario. Dopo revisione al monitor, a ogni modo, concesso il penalty e resta qualche dubbio, proteste veementi dei granata. Dal dischetto si presenta Giroud e non sbaglia.