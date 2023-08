Monza, Palladino: “Grande prestazione, abbiamo dato tutto”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro l’Empoli. “La nostra prerogativa è lottare e dare sempre tutto in campo: oggi è stata una grande prestazione di squadra, volevo dare tanta intensità questa partita contro un avversario bravo a difendersi basso e poi ripartire”.

Poi ha proseguito: “L’Empoli ci ha messo in difficoltà, ma ha prevalso la nostra voglia di vincere. Colpani? È un ragazzo strepitoso e un grande talento, già in passato avevamo notato le sue doti tecniche e umane, lui vuole migliorarsi sempre a livello sia tecnico sia fisico. Si è impegnato molto e vuole arrivare ad alti livelli. Akpa Akpro? È un giocatore di gamba che può fare la mezzala, il quinto, il mediano: ha caratteristiche che ci mancavano lo scorso anno. D’Ambrosio ha avuto un problema alla caviglia ma non ci ho ancora parlato”.