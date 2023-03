MOVIOLA – Milan-Salernitana, contatto Bradaric-Bennacer? Il var cancella il rigore

Caso di moviola al 70′ di Milan-Salernitana, match della ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Al centro del focus dell’arbitro c’è un duello in area tra Bradaric e Bennacer. L’arbitro La Penna ha inizialmente concesso il calcio di rigore, ma è tornato sui suoi passi dopo l’intervento del Var. Giusta la decisione di cancellare il penalty: non c’è contatto tra i due. Anche Bennacer, al momento della caduta, non aveva minimamente protestato. Un errore grave di La Penna, subito corretto dal var. Poco prima il Milan aveva protestato per un contatto in area tra Coulibaly e Theo Hernandez: il francese è caduto reclamando il rigore. Per il direttore di gara non c’è stato fallo. Giusta la decisione? In questo il contatto c’è, il centrocampista della Salernitana interviene in modo irruento col fianco sbilanciando il francese in corsa. Un intervento pericoloso, che comunque non può far scattare l’intervento del Var. L’arbitro ha giudicato e valutato. L’unica certezza è che Coulibaly ha rischiato molto.