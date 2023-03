Serie C 2022/23: frenano sul pareggio Crotone e Catanzaro, 1-1 all’Ezio Scida

Crotone e Catanzaro frenano sul pareggio nello scontro direttore valevole per la 31esima giornata di Serie C 2022/23. Si mantiene il distacco verso la vetta della classifica, termina 1-1 all’Ezio Scida.

Equilibrio e intensità nella prima frazione di gioco tra le due formazioni, entrambe all’altezza del posto in classifica che ricoprono. Il primo tentativo del match arriva al quinto minuto di gioco con il tiro a giro di D’Errico che termina poco altro sulla traversa. Poi i giallorossi ci provano prima con Iemmello e poi con Biasci. Grandissima anche la conclusione dalla distanza di Vandeputte al 25esimo in cui si rende decisivo Dini con la deviazione in angolo. Sul finale è Tribuzzi a sbloccare il match con una rete di testa, successivamente annullata per fuorigioco. Si conclude a reti inviolate il primo tempo.

Nella ripresa i padroni di casa non perdono tempo a sbloccare il risultato: Mogos spiazza tutti con un destro imprendibile ad incrociare. Non può nulla Fulignati che resta immobile. A rimettere il match in equilibrio ci pensa poi Verna al 72esimo: il centrocampista riceve palla centralmente e lascia partire un destro decisivo. Nessuno riesce poi a portare il risultato a casa: termina 1-1.