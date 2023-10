MOVIOLA – Milan-Juventus, Thiaw su Kean: espulso per fallo da ultimo uomo

Episodio da moviola nel corso di Milan-Juventus, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sul finire del primo tempo i ragazzi di Massimiliano Allegri trovano una bella giocata con Moise Kean che, con una finta, manda al bar Thiaw e si invola verso la porta difesa da Mirante. Il difensore tedesco lo affossa e per Mariani non c’è nessun dubbio: è cartellino rosso. La decisione sembra essere quella giusta, non c’è nessun altro giocatore del Milan che poteva intervenire sul pallone. Rosso confermato anche dal Var. Milan in dieci e Pioli corre ai ripari: dentro Kalulu per Pulisic.