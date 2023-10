Milan-Juventus, Ct Usa a San Siro: “Quattro americani in campo, si sta alzando il livello”

Gregg Berhalter presente a San Siro per assistere a Milan-Juventus, per assistere a quattro giocatori americani in campo dall’inizio. “Penso sarà una partita fantastica, con due grandi squadre che si affrontano. La cosa importante è che i nostri calciatori giochino ad altissimo livello quando si disputano partite così si alza il livello. Pulisic? È molto sicuro di sé, per esempio, e stiamo vedendo cosa sta facendo qui a Milano”.