MOVIOLA – Milan-Cremonese, follia Pickel: pugno a Tonali, espulso col Var

Brutto episodio nei minuti finali del match Milan-Cremonese, valevole per la 33^ giornata di Serie A 2022/2023. Charles Pickel ha infatti perso la testa e colpito con un pugno in faccia Sandro Tonali. L’arbitro inizialmente non se n’è accorto, tuttavia una volta richiamato dal Var alla on field review non ha potuto far altro che sventolare un sacrosanto cartellino rosso nei confronti del centrocampista della Cremonese.