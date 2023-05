Inter, Dzeko: “Sappiamo di essere forti. Adesso bisogna guardare avanti”

“Ovviamente il gol mi mancava, però i miei gol più importanti li ho già fatti nella mia carriera: non soffro quando non faccio gol. È importante per un attaccante segnare certo, ma non guardo i record personali”. Queste le prime dichiarazioni di Edin Dzeko, attaccante dell’Inter dopo la vittoria per 6-0 contro il Verona. “Il Milan è una squadra forte e non è per caso in semifinale di Champions. Noi crediamo in noi stessi e sappiamo di essere una squadra forte. Ogni tanto magari perdiamo questa consapevolezza e perdiamo partite che non possiamo mai perdere. Ora dobbiamo guardare avanti e non indietro”.