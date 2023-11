MOVIOLA – Lecce-Milan, gol di Piccoli annullato col Var: fallo su Thiaw prima del tiro

di Giorgio Billone 14

Incredibile gol di Piccoli in Lecce-Milan al 94′ che viene però annullato dall’arbitro Abisso per via di un fallo visto da parte dello stesso attaccante su Thiaw in partenza di azione. C’è una lieve trattenuta e un pestone fortuito, cade a terra il difensore rossonero ma l’arbitro palermitano lascia proseguire, quindi ecco che il Var richiama al monitor l’arbitro per valutare la situazione. Viene dunque fischiato fallo in attacco e si resta sul 2-2 al Via del Mare tra le veementi proteste dei salentini.