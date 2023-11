Real Madrid, assemblea approva il bilancio: utile da 11 milioni. Pirri nuovo presidente onorario

L’Assemblea dei soci del Real Madrid ha approvato il bilancio del club spagnolo, già validato dal consiglio di amministrazione dello scorso luglio. Buone notizie per i Blancos, che chiudono l’esercizio 2022/2023 con un utile di 11,8 milioni che poco si scosta da quello di 12,9 milioni del 2021/2022. Cifre sempre più stellari per il fatturato del Real, che sale da 721,5 a 843 milioni di euro. L’assemblea continua a sostenere con percentuali bulgare il presidente Florentino Perez. Approvato praticamente all’unanimità l’intero ordine del giorno, inclusa l’elezione del nuovo presidente onorario: si tratta di José Martínez Sánchez, detto Pirri, centrocampista da oltre 400 presenze con la maglia del Real e capace di vincere con le Merengues la Liga per dieci volte tra il 1964 e il 1980.