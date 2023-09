Supercoppa 2023 basket femminile: Venezia si spegne dopo il primo quarto, in finale ci va la Virtus Bologna

La seconda finalista della Supercoppa 2023 di basket femminile è la Virtus Bologna, che ha sconfitto con il punteggio di 74-65 Venezia. Come da pronostico, a staccare il pass per l’atto conclusivo del torneo sono state Zandalasini e compagne, che dopo un primo quarto in salita sono salite in cattedra e hanno avuto la meglio. Bologna trova dunque una preziosa vittoria al PalaCrisafulli di Pordenone e prosegue alla ricerca del primo titolo dell’era “Virtus”. Miglior realizzatrice della gara André con 20 punti.

PROGRAMMA SUPERCOPPA 2023

CRONACA – Parte meglio Venezia, che fin dall’inizio trova la via del canestro con grande facilità e domina il primo quarto, tenendo le avversarie a debita distanza. La fuga (massimo vantaggio di +9) termina però nella seconda frazione, in cui le lagunare fanno una fatica clamorosa a segnare. La Virtus ne approfitta e, con un parziale di 25-9, ribalta il match e va all’intervallo avanti di 7. Venezia ovviamente non molla e prova a rimontare, ma l’inerzia è ormai dalla parte di Bologna, che ha portato il match sui suoi binari e amministra il vantaggio in modo ineccepibile. Venezia scivola in doppia cifra di svantaggio e ci rimane a lungo, non riuscendo dunque ad evitare la sconfitta neppure con una disperata rimonta nel finale. A proseguire il suo cammino in quel di Pordenone è dunque la Virtus Bologna.

TABELLINO VENEZIA-VIRTUS BOLOGNA 65-74

VENEZIA: Villa 12, Nicolodi 2, Makurat 14, Cubaj 5, Fassina 9, Logoh 0, Berkani 12, Pan 9, Meldere 2, Gorini 0, D’este N.E., Franchini N.E.

VIRTUS BOLOGNA: Pasa 2, Cox 11, Dojkic 15, André 20, Zandalasini 17, Del Pero 0, Peters 9, Barberis 0, Orsili 0, Consolini 0.