MOVIOLA – Lecce-Bologna, rigore procurato dal portiere al 95′: Calafiori stende Falcone

Incredibile al Via del Mare per quanto succede al 95′ in Lecce-Bologna. Quando la partita sembrava finita, sale in area di rigore anche il portiere Wladimiro Falcone, c’è un ultimo lancio disperato con Dorgu che mette in mezzo e proprio il portiere si avventa sulla sfera, ma viene steso da Calafiori. L’arbitro Doveri non fischia rigore perché c’è una segnalazione di fuorigioco dell’assistente Tolfo, ma è gravissimo l’errore del guardalinee, visto che il difensore salentino è in posizione regolarissima. A quel punto il Var interviene per il possibile rigore e il fischietto romano decide di assegnare il penalty per il contatto sul portiere. Dal dischetto segna Piccoli e si riprende quanto tolto dal Var contro il Milan .