MOVIOLA – Juventus-Verona, Weah rischia in area: per arbitro e Var non è rigore

Secondo episodio da moviola. Nel corso del primo tempo di Juventus-Verona, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Marco Baroni provano a mettere fuori la testa nell’area di rigore bianconera e lo fanno con un bel cambio gioco sulla fascia sinistra, cross al volo e la palla sbatte tra il petto ed il braccio di Weah. Per l’arbitro Feliciani non c’è niente, il Var controlla per quasi due minuti le immagini e poi decide di avallare la decisione del direttore di gara. Niente rigore. Weah rischia e non poco, ma la palla sbatte prevalentemente sul petto.

MOVIOLA – GOL ANNULLATO A KEAN PER FUORIGIOCO MILLIMETRICO