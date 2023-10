MOVIOLA – Juventus-Verona, gran gol di Kean: ma annullato per fuorigioco millimetrico (FOTO)

La Juventus trova il gol del vantaggio, anzi no. Nel corso del primo tempo del match contro il Verona, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Moise Kean si inventa letteralmente la rete dell’1-0 facendo esplodere di gioia l’Allianz Stadium. Ma dopo quasi un minuto il gol viene annullato dal Var per una posizione di fuorigioco dello stesso attaccante azzurro che, proprio ad inizio azione, contende la palla al difensore del Verona ed è in fuorigioco davvero millimetrico. Si rimane, per il momento, sullo 0-0.