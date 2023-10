Lecce, D’Aversa: “Grande partita contro una signora squadra, niente da rimproverare ai ragazzi”

Le parole di Roberto D’aversa, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta subita dai giallorossi contro il Torino: “In Serie A quando ti capitano le occasioni devi essere bravo a sfruttarle, altrimenti ti può capitare l’episodio. Se andiamo a vedere le occasioni da rete sono maggiori le nostre, ma il risultato pieno lo ha portato a casa il Torino. Aver giocato 48 ore dopo di loro puoi perdere lucidità, abbiamo fatto una grande partita contro una signora squadra. Nel primo tempo li abbiamo messi sotto, il rammarico è essere andati sotto in una situazione in cui abbiamo commesso errori. È normale che dall’altra parte abbiamo una squadra forte ed esperta che ha fatto perdita di tempo in continuazione, ma glielo abbiamo permesso noi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, il rammarico è non aver fatto gol, ma non c’è nulla da rimproverare a questi ragazzi. Non dobbiamo dimenticarci quello che è il nostro obiettivo, quello che abbiamo fatto all’inizio può far ragionare in maniera diversa, ma noi dobbiamo essere equilibrati e analizzare quanto accaduto“.