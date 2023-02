MOVIOLA Juventus-Fiorentina, Ranieri in fuorigioco: annullato il gol di Castrovilli

La favola Castrovilli dura il tempo di un controllo var. La Fiorentina si illude di pareggiare contro la Juventus grazie al gol del centrocampista (al rientro dall’infortunio), ma è il Var a riportare il risultato a favore della squadra bianconera di Massimiliano Allegri. Dopo un rinvio corto di Locatelli, Castrovilli ha lasciato partire un tiro secco. Niente da fare per Szczesny. Ma sono tante le proteste. Inizialmente, i calciatori bianconeri lamentano un presunto fallo in attacco di Ranieri su Locatelli, che cade. Il var però valuta solamente la posizione irregolare del difensore viola, che impatta sull’azione. La decisione è presa dopo un controllo al monitor, come da regolamento in queste circostanze. La scelta è quindi immediata: fuorigioco. E 1-0 per la Juventus.