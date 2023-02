Formazioni ufficiali Napoli-Cremonese, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Napoli-Cremonese, sfida valida per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Obiettivo tre punti per i partenopei, determinati a proseguire il loro cammino verso lo scudetto e prendersi la rivincita sulla squadra di Ballardini, che poco tempo fa l’ha eliminata dalla Coppa Italia. Match sulla carta a senso unico, con i ragazzi di Spalletti nettamente favoriti, ma come sempre sarà il campo a parlare. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 12 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-CREMONESE

NAPOLI:Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

CREMONESE: Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité, Benassi, Aiwu; Felix Afena-Gyan, Tsadjout.