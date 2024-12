Episodio da moviola nel finale di Juventus-Bologna. All’Allianz Stadium c’è un contatto tra Mbangula e Holm, molto lieve ma allo stesso tempo decisamente pericoloso da parte del difensore esterno dei felsinei, che affonda una scivolata in piena area di rigore, per sua fortuna senza colpire inizialmente l’attaccante bianconero, che però impatta poi sulla gamba di richiamo dell’avversario. Dunque un tocco alla fine c’è, ma la caduta di Mbangula è artificiale e a scoppio ritardato, dunque il Var non ravvisa correttamente ragioni per procedere con una on field review, visto che l’intensità è stata valutata dall’arbitro Marchetti. Si resta sull’1-2.