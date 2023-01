MOVIOLA – Juventus-Atalanta, Ederson su Fagioli: rigore concesso col Var, gol di Di Maria

Episodio da moviola in Juventus-Atalanta con il rigore assegnato ai bianconeri per il fallo di Ederson su Fagioli. Netto il contatto tra i due, l’arbitro sembrava in controllo ma inspiegabilmente non fischia. A quel punto interviene il Var a “salvare” Marinelli, che dopo aver rivisto le immagini concede il penalty. Dal dischetto va Di Maria, che aveva protestato tantissimo contro l’arbitro inseguendolo e quasi placcandolo, batte Sportiello ed è 1-1.