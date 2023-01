Scontri Paganese-Casertana, Viminale: “Previste riflessioni sui criteri di svolgimento delle partite a rischio”

In seguito ai violenti scontri in occasione della partita Paganese-Casertana, il Viminale ha reso noto che lavorerà con grande rigore per individuare i responsabili. A partire dalla giornata di lunedì 23 gennaio, il ministero dell’Interno esaminerà ciò che è accaduto e inoltre verranno rivisti i criteri per lo svolgimento delle cosiddette “partite a rischio“. Particolari riflessioni verranno infatti dedicati anche ai match delle serie minori, che a volte rischiano di essere sottovalutati.