MOVIOLA – Inter-Lecce, mani di Hjulmand in barriera: manca un rigore

Episodio da moviola in Inter-Lecce. Al minuto 27′, manca un rigore per i nerazzurri in seguito al tocco di braccio di Hjulmand che si allarga in area di rigore mentre il giocatore si trovava in barriera su una punizione di Calhanoglu. Dunque possibile penalty non visto da Manganiello col Var che decide di non intervenire, ma c’è aumento del volume corporeo e il tocco sembra volontario. Non apre molto il braccio il capitano salentino, ma tanto basta per far pensare, come suggerisce Luca Marelli su Dazn, al rigore.