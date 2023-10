Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: ottava giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 8 ottobre allo stadio Maradona, dove le due squadre si affrontano arrivando da un’analoga situazione di classifica, quarto posto a quota 14 punti. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Rudi Garcia e Vincenzo Italiano.

NAPOLI – Politano in ballottaggio con Raspadori, per il resto sarà il solito Napoli con Mario Rui che rimpiazza Olivera a sinistra.

FIORENTINA – Nzola favorito su Beltran, Kayode a destra con Biraghi che torna arruolabile a sinistra, ma giocherà comunque Parisi.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Politano 60% – Raspadori 40%

Indisponibili: Rrahmani, Juan Jesus, Gollini

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Ballottaggi: Nzola 55% – Beltran 45%, Parisi 55% – Biraghi 45%

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodò

Squalificati: –