MOVIOLA – Frosinone-Salernitana, lieve contatto Sambia-Valeri: per Fourneau è rigore, Var conferma

Episodio da moviola in Frosinone-Salernitana con il rigore concesso dall’arbitro Fourneau per un contratto davvero lieve tra Sambia e Valeri, ma che per il fischietto romano è punibile con il penalty. Bisogna dire come l’entità sia di diretto controllo esclusivamente dell’arbitro, e che il fatto che forse l’esterno dei ciociari non potesse raggiungere in ogni caso la palla non va considerato. Inoltre è davvero ingenuo quanto fatto dal difensore ospite, che col braccio cintura, ma in modo davvero estemporaneo, l’avversario. Insomma, sembrerebbe un rigorino che il Var non può togliere, e infatti Meraviglia non interviene, ma che al contempo in caso di mancata concessione sul campo non avrebbe portato a una on field review per assegnarlo. Dal dischetto parte Soulé e non sbaglia, 1-0.