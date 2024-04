Dazn perde asta diritti tv migliori partite Bundesliga e minaccia vie legali contro lega tedesca

Si fa sempre più probabile un arbitrato tra Dazn e la principale lega calcistica della Germania in seguito all’esito dell’asta per i diritti tv della Bundesliga. Il colosso dello streaming sportivo, che in Italia detiene i diritti di tutte le partite di Serie A, ha perso di recente l’asta per le migliori partite del campionato tedesco, un pacchetto con ben 196 partite che è stato assegnato invece a Sky Sport DE, e in cui sarebbero inclusi i big match. Secondo Dazn, però, questo pacchetto è stato assegnato illecitamente dalla Dfl al proprio concorrente e la stessa lega ha dovuto sospendere l’asta sui diritti tv, non facendosi però intimorire dalle minacce di adire le vie legali piovute da Dazn. La lega calcistica tedesca, infatti, è pronta ad affrontare il lodo, come riferisce il Financial Times.

In una lettera inviata ieri al co-direttore della Lega calcistica tedesca, Dazn ha minacciato che la settimana prossima presenterà un ricorso a un tribunale arbitrale a meno che non si trovi prima una soluzione. Dazn è “determinato a intraprendere azioni legali – se necessario davanti ai tribunali statali – per ottenere una correzione del comportamento illegale della Dfl”. Il Financial Times riferisce che l’arbitrato potrebbe essere soltanto la prima tappa e che poi si potrà procedere persino nei tribunali tedeschi. La Deutsche Fussball Liga si aspetta che “tutte le parti coinvolte accettino un lodo arbitrale come definitivo e conclusivo, nell’interesse di una rapida risoluzione delle controversie e della certezza del diritto, che è nell’interesse di tutte le parti”, dunque senza ricorsi da parte di una o dell’altra parte.