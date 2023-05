MOVIOLA – Empoli-Bologna, gol di Lucumì annullato col Var per tocco di mano

Lucumi ancora protagonista. Il difensore rossoblù si è ritrovato al centro di una revisione da Var: al 17esimo è un giocatore del Bologna a calciare da fuori area e colpire il numero 26 dritto sulle braccia, in posizione di protezione, prima che la palla finisse in rete. La Penna decide quindi di consultare il var per analizzare l’azione da rete, quest’ultima viene successivamente annullata a causa del “tocco di mani” di Lucumi. Decisione dubbia.