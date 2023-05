MOVIOLA – Udinese-Napoli, Becao su Kvaratskhelia: niente rigore

Episodio da moviola in Udinese-Napoli con il check per un possibile rigore per il contatto tra Becao e Kvaratskhelia. La decisione di Abisso è di non concedere il penalty, con il tocco tra i due proprio sullo spigolo dell’area, il Var Doveri supporta la decisione. E’ infatti il georgiano ad andare a impattare contro il difensore brasiliano, e non viceversa: giusta la decisione del fischietto palermitano.