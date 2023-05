Udinese-Napoli, gol di Lovric e la partita scudetto è in salita (VIDEO)

di Giorgio Billone 54

Udinese-Napoli inizia in salita per gli azzurri, che dopo un buon approccio vengono feriti dal gol di Lovric, che porta in vantaggio i bianconeri. Troppo solo nel cuore dell’area il talentuoso centrocampista dei friulani, che prende la mira e calcia alla grande a giro sbloccando dunque la partita della Dacia Arena. Agli azzurri serve un gol almeno, senza subirlo, per lo scudetto. In alto ecco il video dell’1-0.