MOVIOLA – Bologna-Roma, Beukema rischia grosso: affossa Belotti, per Guida niente doppio giallo

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Bologna-Roma, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Lancio lungo, la palla arriva verso Belotti che però viene affossato da Beukema che da dietro interviene in maniera scomposta. Per il direttore di gara, il signor Marco Guida, non c’è fallo. Qualora fosse stato fischiato il fallo il cartellino giallo sarebbe stato automatico e sarebbe stato il secondo per il difensore del Bologna con la conseguente espulsione. E il fallo c’era tutto. Infatti Thiago Motta, accortosi della situazione, immediatamente lo ha tolto dal campo facendo entrare Lucumi.