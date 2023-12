Bologna-Roma, clamoroso Mourinho: toglie Renato Sanches dopo diciotto minuti, giocatore incredulo

Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto nel corso del secondo tempo di Bologna-Roma, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Renato Dall’Ara Josè Mourinho decide di togliere Renato Sanches dal campo dopo soli diciotto minuti dalla sua entrata sul terreno di gioco. Il centrocampista era stato buttato nella mischia ad inizio secondo tempo, ma al 63′ la decisione dell’allenatore portoghese: dopo diciotto minuti, al suo posto, Mourinho manda in campo Bove. Nessun problema fisico vista anche l’incredulità di Renato Sanches che ha abbandonato il campo con una mimica sconcertata. Al rientro in panchina Mourinho non lo ha neanche degnato di uno sguardo.