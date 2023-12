Pista lunga, Coppa del Mondo: azzurri secondi nel Team Pursuit in Polonia

Altro podio. Altre risposte incoraggianti della spedizione azzurra in Polonia nella Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga. Sul ghiaccio della Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, dopo lo splendido successo di ieri di Giovannini nella mass start, l’Italia si gode il secondo posto nel Team Pursuit maschile. Il trio azzurro composto da Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) chiude la gara in 3’45″39 finendo alle spalle soltanto degli Stati Uniti (C. Dawson, E. Lehman, E. Cepuran) per poco più di 50 centesimi, mentre la Norvegia (P. Kongshaug, H. Engebråten, S. Pedersen) si è accontentata della terza piazza in 3’46”50. Ai piedi del podio c’è l’Olanda (M. Bosker, B. Hoolwerf, G. Wierda), seguita da Cina (S. Wang, Y. Wu, C. Sun) e Giappone (S. Ichinohe, R. Tsuchiya, K. Kasahara). La squadra italiana bissa così il risultato della tappa inaugurale di Obihiro, in Giappone.

Nelle altre gare, Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) si è piazzata al dodicesimo posto nei 1500 metri con il tempo di 2’00″51, mentre Serena Pergher (Fiamme Oro) è tredicesima nei 500 metri con un crono di 38″74. Al maschile Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) chiude quattordicesima nei 1500 metri in 1’48″72 mentre David Bosa (Fiamme Oro) è ventesimo nei 500 metri in 35″69.

In division B sesto posto per Francesco Betti (Fiamme Oro) sui 1500 metri in 1’49″85 con Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) dodicesimo con il tempo di 1’50″67. Al femminile Veronica Luciani (Noale Ice) è settima in 2’03″97. Seconda piazza del Team Pursuit femminile in division B con il tris azzurro formato da Lollobrigida, Luciani e Laura Lorenzato (Noale Ice) sul traguardo in 3’09″62.