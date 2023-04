Mourinho ha il dubbio Dybala, Pioli blinda la difesa e punta su Kjaer

Quel 2-2 dell’andata – confezionato nei minuti di recupero da una Roma che di gol nel finale se ne intende (6, più di tutti) – ha cambiato la stagione di entrambe. Mourinho ha lasciato San Siro con autostima ritrovata, il Milan è entrato in una crisi di risultati da cui è uscito lentamente ritrovando prima la solidità difensiva e poi la produzione offensiva dei tempi migliori. A distanza di tre mesi da quel pareggio, Milan e Roma condividono il quarto posto a 56 punti, con tanto di semifinale rispettivamente in Champions ed Europa League. Oggi i rossoneri hanno ritrovato la quadratura giusta, tant’è che Pioli ha rispolverato il modulo 4-2-3-1, seppur con qualche modifica. Bennacer sembra ormai il titolare inamovibile sulla trequarti, mentre Brahim Diaz agirà a destra e Leao (con 12 reti la sua miglior stagione realizzativa) alle spalle del ritrovato Giroud che in settimana ha svolto qualche seduta di scarico per ritrovare la miglior condizione possibile. Tonali e Krunic sono pronti a centrocampo, mentre in difesa Kjaer sembra in vantaggio su Kalulu per il posto al fianco di Tomori. Calabria e Theo Hernandez completeranno una difesa che ha ottenuto tre clean sheet nelle ultime quattro partite di campionato, tanti quanto nelle precedenti 13.

Numeri eloquenti e che una Roma ferita dalla sconfitta di Bergamo dovrà provare a scardinare. Con ogni probabilità però Mourinho dovrà fare a meno di Paulo Dybala, già non al meglio per un fastidio muscolare e costretto a fermarsi per qualche giorno a causa di una contusione alla caviglia rimediata al Gewiss Stadium. L’argentino (7 gol in carriera al Milan) dovrebbe comunque accomodarsi in panchina e potrebbe prendere parte al finale di gara. Pellegrini sta vivendo il suo miglior momento stagionale (3 gol e 1 assist negli ultimi 3 impegni) e sarà confermato, mentre El Shaarawy dovrebbe agire a supporto di Belotti. Il Gallo cerca ancora il suo primo gol in campionato ed è favorito su Abraham, che a Bergamo ha deluso le aspettative. Senza Smalling e Llorente, in difesa toccherà a Kumbulla con Ibanez e Mancini ai lati. Sulle fasce spazio a Zalewski e Spinazzola, mentre al centro Cristante e Matic sono gli intoccabili. A Trigoria si è rivisto in gruppo Wijnaldum che si candida per la panchina ed eventualmente per uno spezzone di gara. L’altra novità sarà la maglia. Digitalbits non ha pagato la tranche prevista dalla sponsorizzazione che è scaduta lo scorso 31 marzo, la Roma risponde oscurando lo sponsor e avanzando richiesta alla Lega di scendere in campo con un simbolo legato alla Capitale. Tra le ipotesi SPQR.