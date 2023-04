NBA, Playoff 2023: i Lakers eliminano Memphis, 3-3 tra Golden State e Sacramento

Uno schiacciante punteggio di 125-85 permette ai Los Angeles Lakers di eliminare i Memphis Grizzlies e di qualificarsi ai quarti di finale dei Playoff NBA, chiudendo sul 4-2 una serie in cui hanno sempre fatto corsa di testa e in cui sono stati bravi a dare un importante scatto dall’1-1 in avanti. La gara di ieri è stata senza storia, con un terzo periodo da ben 41 punti segnati e, in generale con almeno un +6 messo a referto in ognuno dei quattro quarti della sfida (31-20, 28-22, 41-25, 25-18). Prestazioni eccellenti da parte di Russell (31 punti) e James (22 punti), mentre nella compagine ospite i più prolifici sono stati Aldama (16 punti) e Bane (15 punti).

Si deciderà tutto all’atto conclusivo, invece, tra i Sacramento Kings e i Golden State Warriors: questi ultimi, che si trovavano 0-2 dopo gara-2 e che erano stati straordinari a ribaltare completamente la situazione fino al 3-2, hanno fallito il ‘match point’ casalingo e sono stati sconfitti dai terzi classificati della regular season, che hanno ottenuto il successo per 118-99 e si sono presi il punto del 3-3, guadagnandosi la possibilità di giocarsi tutto davanti al pubblico amico. Tra i padroni di casa, grandi prestazioni di Curry (29 punti) e di Thompson (22 punti), mentre Sacramento è stata trascinata da Monk (28 punti) e Fox (26 punti).