Mourinho affronta l’emergenza: Dybala in panchina, chance Solbakken contro Palladino

C’è una notizia cattiva e una buona per i tifosi romanisti in vista del match contro il Monza all’U-Power Stadium. La cattiva è che l’emergenza è totale, con cinque infortunati (Kumbulla, Smalling, Karsdorp, Belotti, Llorente), uno squalificato (Matic) e una stella non al meglio (Dybala). La buona è che Josè Mourinho è diventato Special One attraversando – in proporzione con i club che ha allenato – anche situazioni come questa. L’allenatore che ha vinto un derby in 9 uomini e lanciato un 18enne in marcatura su Cristiano Ronaldo affronta l’emergenza rifugiandosi nell’unità dell’ambiente. Anche per questo gli infortunati hanno tutti preso parte alla trasferta, pur non potendo giocare. Un modo per compattare lo spogliatoio in una delle gare cruciali della corsa Champions, dopo la beffa subita nel finale contro il Milan. In difesa si va verso il reparto a tre con Celik arretrato insieme a Mancini e Ibanez. Zalewski ed El Shaarawy dovrebbero agire sulle fasce, mentre Cristante giocherà nel suo ruolo abituale. Conferme per Edoardo Bove dopo l’ottima prestazione contro il Milan. Solo panchina invece per Gini Wijnaldum. Resta fuori dall’11 Paulo Dybala, che lascerà posto a Solbakken e Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham. La Roma ha perso quattro delle ultime sei trasferte di campionato, le stesse collezionate nelle precedenti 21 gare fuori casa di Serie A, ma ora non può più sbagliare se vuole continuare a sperare nel quarto posto. Di fronte c’è un Monza che ha in cassaforte il sì per il rinnovo di Palladino e sogna i piani alti della classifica. Il tecnico potrebbe confermare l’11 di La Spezia. Izzo, Pablo Marí e Caldirola in difesa; a centrocampo Ciurria e Carlos Augusto sulle fasce, Rovella e Pessina al centro mentre Sensi dovrebbe accontentarsi della panchina. In attacco spazio ancora a Colpani e Caprari a supporto di Dany Mota (Petagna assente). L’obiettivo è la quarta vittoria consecutiva per la prima volta in Serie A. Una pagina di storia in una stagione che ha cambiato verso con uno degli allenatori del futuro.