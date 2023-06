Morte Berlusconi, il Monza in lutto: “Un vuoto che non potrà essere colmato”

“Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: ‘Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente'”. Lo si legge nella nota pubblicata dal Monza sui canali social a proposito della morte di Silvio Berlusconi. L’imprenditore ha rilevato il Monza in Serie C e in pochi anni l’ha condotta verso la prima promozione in Serie A. La società biancorossa ha cambiato il logo del club con il colore nero in segno di lutto. “Affranto, senza parole, con immenso dolore piango l’amico, il maestro di tutto, la persona che mi ha cambiato la vita per oltre 43 anni. Riposa in pace caro Presidente. Con tanto, tanto amore”, ha scritto Adriano Galliani su Facebook ricordando Berlusconi.

