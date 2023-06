Berlusconi, il saluto di Ancelotti: “Riconoscenza infinita, grazie Presidente”

Attraverso un post sui suoi profili social, Carlo Ancelotti ha voluto dedicare un pensiero a Silvio Berlusconi, morto all’età di 86 anni: “La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente“. I due hanno condiviso momenti davvero felici al Milan, non a caso 8 dei 29 trofei della presidenza Berlusconi sono arrivati proprio con Ancelotti in panchina.

