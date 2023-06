Berlusconi, l’annuncio della BBC: “Morto l’ex premier, accusato di corruzione e scandali sessuali”

Pochi minuti dopo l’ufficialità della notizia, anche la stampa estera ha dato ampio spazio alla morte di Silvio Berlusconi, storica figura nel mondo della politica e del calcio. “Muore Silvio Berlusconi a 86 anni“, scrive Marca, il cui titolo ricalca quello degli altri quotidiani spagnoli come As e Mundo Deportivo. L’Equipe invece titola “Berlusconi è morto“, ricordandolo con una foto in cui festeggia uno dei suoi tanti trofei con il Milan. Tra i tantissimi giornali d’Europa che hanno parlato della morte del Cavaliere, spicca la BBC. Decisamente più tagliente il titolo del portale inglese, che ha scritto: “Silvio Berlusconi, l’ex premier italiano che si è ripreso da scandali sessuali e accuse di corruzione, è morto a 86 anni“.

