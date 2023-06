Morte Berlusconi, Braida commosso all’Ansa: “Non riesco a parlare”

Ariedo Braida ai microfoni dell’Ansa non ha nascosto la sua commozione per la morte di Silvio Berlusconi. “Non riesco, non riesco a parlare”, ha detto l’ex dirigente del Milan con la voce rotta dal dolore dopo aver appreso la notizia. Braida quest’anno ha ricoperto il ruolo di consulente strategico della Cremonese, ma da tempo si parla di un possibile approdo proprio al Monza della famiglia Berlusconi e di Adriano Galliani.