Morte Berlusconi, Mancini: “Giornata triste, uomo straordinario per lo sport e la politica”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana di calcio, ha commentato la morte di Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni: “E’ un grande dispiacere per tutti dato che è stato un uomo straordinario per il mondo dello sport e per la politica. Oggi è una giornata triste, tutta la mia carriera è legata a Berlusconi presidente del Milan. Di ricordi calcistici ce ne sono tanti. Personalmente ricordo quando venne negli spogliatoi a farci i complimenti per la vittoria di un derby. Un uomo come lui ha rappresentato davvero tanto per l’Italia“.