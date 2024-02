Monza-Verona, Palladino: “Gara difficile, vogliamo fare punti. Colombo troverà il suo spazio”

“Il Verona è una squadra che ha cambiato tanti calciatori ma è riuscita a mantenere il suo equilibrio. Ci aspetta una gara difficile“. Così Raffaele Palladino, tecnico del Monza, in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno di Serie A contro gli scaligeri. “Baroni è uno degli allenatori più bravi del campionato, anche per il modo in cui sta gestendo questo momento delicato. All’andata giocammo una delle migliori partite del campionato, ma quella che ci attende sarà diversa. Vogliamo ottenere punti, ma per farlo servirà essere aggressivi e fare la prestazione – ha aggiunto Palladino – Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi, che danno sempre anima e cuore in settimana. Anche chi ha riposato poco, ha sempre offerto una prestazione all’altezza“.

L’allenatore dei brianzoli ha poi parlato dei singoli: “Colombo ha avuto alcuni problemi fisici ma ora sta bene. Può essere il nostro acquisto di gennaio e sono convinto che troverà il suo spazio. Colpani è stato bravo a crescere mentalmente ed a reagire dopo un periodo di flessione inevitabile. Da lui mi aspetto uno step in più sotto il profilo dei gol, assist e prestazioni. Caprari sta aumentando i ritmi e spero di riaverlo a disposizione a breve. Oltre a lui è indisponibile solo Vignato, mentre Gagliardini ha recuperato. Valentin Carboni è un ragazzo talentuoso e sono molto contento di lui: avrà un futuro importante“.