Juventus, Vlahovic salta l’Udinese. Miretti in gruppo

Dusan Vlahovic sarà indisponibile per il posticipo di lunedì della Juventus contro l’Udinese. La conferma arriva dalla Continassa, dove il serbo si è allenato nuovamente in forma individuale. Al suo posto, dovrebbe quindi toccare a Milik. C’è inoltre una buona notizia per il tecnico Massimiliano Allegri che ritrova Fabio Miretti: il centrocampista ha smaltito la forma influenzale che lo aveva tenuto ai box venerdì e questa mattina si è allenato regolarmente.