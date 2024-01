Monza, ufficiale: acquistato Djuric dal Verona

Il Monza ha ufficializzato l’acquisto di Milan Djuric dall’Hellas Verona, un colpo importante per l’attacco di Palladino e per provare a uscire da un certo torpore in cui si trova da qualche tempo la squadra brianzola: “L’attaccante ha firmato un contratto con i biancorossi fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per la stagione 2025/26 al verificarsi di determinate condizioni. Nella stagione 2023/24 Djuric è il giocatore che fin qui ha vinto il maggior numero di duelli aerei nei cinque maggiori campionati europei”.