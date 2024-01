Australian Open 2024, Sinner super favorito: i bookies lo quotano a 1,35 in finale

Non solo l’Italia crede in Jannik Sinner, lo stesso fanno i bookmakers. Sono uscite le prime quote in vista della finale di domenica tra l’azzurro e Daniil Medvedev, con Jannik indicato come super-favorito: il n°4 del mondo si gioca infatti a una quota di 1,35 nonostante quella contro il russo sia la prima volta in una finale major per l’allievo di Vagnozzi e Cahill. Decisamente più in salita la strada del doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dati vincenti a 2,75 contro i forti Bopanna ed Ebden. E se qualcuno volesse tentare una ‘doppia’ puntando su due trionfi azzurri, allora la quota salirebbe a 3,80 volte la posta.