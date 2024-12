“Il lavoro paga sempre e devo continuare così, sia che parta dal primo minuto o dalla panchina. Penso di aver risposto bene dopo quattro partite in cui ho cominciato fuori, devo sicuramente continuare così. Non segnavo da un mese e sono felicissimo, specialmente per i tre punti che sono la cosa più importante per noi”. Così Lorenzo Lucca ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria per 1-2 dell’Udinese sul campo del Monza. Al suo fianco Jaka Bijol, autore del gol vittoria la 70′: “Una vittoria molto importante e che ci dà fiducia, adesso affronteremo questo periodo di dicembre e l’inizio del nuovo anno in maniera tranquilla. Siamo felici anche per i tifosi, non è mai semplice per gente che lavora venire allo stadio in un lunedì anche abbastanza freddo. Questa vittoria è dedicata a loro”, ha concluso il difensore dei friulani.