“Questa vittoria è un ottimo risultato per noi, soprattutto viste le tante assenze che abbiamo avuto prima di questa partita”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic ai microfoni di DAZN in seguito alla vittoria esterna per 2-1 contro il Monza. “Abbiamo avuto molti momenti in cui siamo stati pericolosi, sacrificandoci tanto in mezzo al campo – ha esordito il tecnico – Tre punti contro un’ottima squadra contro il Monza sono di certo un bel risultato, soprattutto in ragione delle tante assenze che abbiamo avuto alla vigilia. Una vittoria che ci consente di arrivare a quota venti punti e salire al nono posto della classifica. Al di là del gol concesso in maniera confusionaria – prosegue – penso che siamo riusciti a fare un buon secondo tempo. Lucca? Nel colpo di testa penso sia uno dei migliori del campionato, ma sono contento per lui non solo per il gol ma anche per come si è sacrificato per tutta la squadra”.